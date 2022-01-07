Üye Girişi
Son dakika haber! İBB'nin taksi projesine karşı açılan davada karar - Son Dakika

Son dakika haber! İBB'nin taksi projesine karşı açılan davada karar

07.01.2022 14:34
Son dakika haber! İBB'nin taksi projesine karşı açılan davada karar

Edinilen son dakika gelişmesine göre İSTANBUL Otomobilciler Esnaf Odası'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi kararının iptali için açılan dava karara bağlandı.

İSTANBUL Otomobilciler Esnaf Odası'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi kararının iptali için açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davayı, kanunda öngörülen şartlar gerçekleşmediği gerekçesiyle reddetti.

İstanbul 10. İdare Mahkemesi, davacı İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasındaki 'Yürütmenin durdurulması' istemiyle açılan davayı karara bağlandı.  Mahkeme kararında, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın İstanbul'da farklı güzergahlarda çalışan toplam 750 adet 'M' plakalı minibüsün 'T' plakalı taksiye dönüştürülmesine ilişkin İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne dava açtığını belirtti.

DAVACI TARAF 5 YIL İÇİNDE TAKSİ YOLCU SAYISININ ARTMAYACAĞINI İDDİA ETTİ

Davacı tarafın dilekçesinde söz konusu eylemin hukuka aykırı olduğu, ilgisi olmayan ilçe belediyelerinin katılımı ile karar alındığı, toplu taşıma aracı olan minibüs ve taksinin farklı kesimlere hitap ettiğinin öne sürüldüğü hatırlatıldı. Dilekçede İBB'nin plakalar arasındaki nitelik farkını gözetmediği, mevzuatta minibüs hattının taksiye dönüştürülmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı ve taksi plakasının ihale usulü olmadan verilemeyeceği ifade edildi. Davacının dilekçesinde 2021 yılında taksiye duyulan ihtiyacın azaldığı, önümüzdeki 5 yıllık perspektifte taksi yolcu sayısının artmayacağı ve buna karşılık minibüs yolcu sayısının 1 milyon artacağının öngörüldüğü kaydedildi. Dilekçede bu nedenlerle söz konusu işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talep edildi.

İBB SAVUNMASINDA 40 BİN TAKSİNİN OLMASI GEREKTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜDavalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın savunmasına da yer verilen kararda, büyükşehir sınırları dahilinde yolcu taşımacılığı yapan araçların sayısının, çalışma usul esaslarının belirlenmesinin ve trafik güvenliğinin sağlanması konusunda karar alma yetkisinin İBB Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde olduğu belirtildi. İstanbul'da kentsel arazi kullanımı ve nüfus artığı nedeniyle ulaşım konusunda sorunlar yaşandığı kaydedilen savunmada, raylı sistemlerin devreye girmesi nedeniyle minibüs ihtiyacının azaldığı ve buna karşın taksi ihtiyacının arttığı öne sürüldü. İstanbul'da 17 bin 395 taksinin bulunduğu belirtilen savunmada, nüfusa göre taksi sayısının 40 bin olması gerektiği, bir kısım minibüs hattının atıl kapasitede olduğu ve dava konusu olan işlem tesis edilirken ulaşım sorununun İstanbul genelini ilgilendirmesi nedeniyle UKOME kararına ilçe belediyelerinin de katılımın sağlandığı ifade edildi. Bu nedenlerle farklı güzergahlarda çalışan toplam 750 adet 'M' plakalı minibüsün 'T' plakalı ticari taksiye dönüştürülmesine karar verildiği belirtilen savunmada, dava konusu işlemin usul ve yasaya uygun olarak karar alındığı öne sürülerek davanın reddi yönünde karar verilmesi talep edildi.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ İSTEMİ REDDEDİLDİDavayı karara bağlayan İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ilgili "Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler" şeklindeki kanun maddesini hatırlattı. Mahkeme, olayda kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediğinin anlaşıldığına kanaat getirerek yürütmenin durdurulmasının isteminin reddine karar verdi.


YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İBB'nin taksi projesine karşı açılan davada karar - Son Dakika


Dünyanın en ilginç yatak odası kazaları! Okuyunca çok güleceksiniz! Dünyanın en ilginç yatak odası kazaları! Okuyunca çok güleceksiniz!         
14:36
Meral Akşener'den ''Ekrem İmamoğlu'' tepkisi: O ele öyle bir şamar gitti ki... Çaat diye sesi duyuldu... Meral Akşener'den ''Ekrem İmamoğlu'' tepkisi: O ele öyle bir şamar gitti ki... Çaat diye sesi duyuldu...         
14:31
Kazakistan'da askeri depoya giren eylemciler silahları çantalarına böyle doldurdu Kazakistan'da askeri depoya giren eylemciler silahları çantalarına böyle doldurdu         
14:23
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19

Son Dakika Haberleri
14:24 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı
14:22 Kazakistan'da askeri depoya giren eylemciler silahları çantalarına böyle doldurdu
14:13 "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam
14:03 Oğullarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmadılar
13:49 Havalimanında darbedilen Barbaros Şansal'ın davasında karar çıktı
13:49 Kırımlı gazeteci, muhteşem Türkçesi ile Kazakistan'da olan biteni anlattı: Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına?
13:47 4 aylık hamile Başak Dizer'den hamilelik pozu
13:40 Protestoların çatışmalara döndüğü Kazakistan'la ilgili bomba iddia: Nursultan Nazarbayev öldü, ailesi Londra'ya kaçtı
13:24 Belçikalı ünlü futbolcu hayatını dövmeyle bedenine kazıdı
13:18 Göztepe'den Mirallas atağı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 14:42:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! İBB'nin taksi projesine karşı açılan davada karar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement