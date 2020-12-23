Son dakika haberleri! İBB'NİN TEPKİYE NEDEN OLAN ŞEBİ ARUS TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'nin düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim, teşrik tekbiri ve Naat-ı Şerif'in Türkçe okunması tepki gösterdi.Erdoğan, "Bu zihniyet geçtiğimiz günlerde, 'Mevlana'nın vuslat yıldönümü töreni' kılıfı altında, asırların birikimi olan bir geleneği yerle yeksan etmeye kalktı. Milletimizin uzun mücadeleler sonunda yıktığı, Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı Türkçe okutma benzeri bir garabet, 'Mevlevi Mukabelesi' adı altında İstanbul'da sahnelendi. 'Allahuekber' demekten, 'Lailaheillallah' demekten, 'Sadakallahulazim' demekten imtina eden zihniyetin, 70 yıl sonra yeniden hortladığına şahit olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı zihniyetin, Ayasofya'nın ibadete açılmasından, Büyük Çamlıca Camii, Melike Hatun Camii gibi abide eserlerin ülkemize kazandırılmasından duyduğu rahatsızlığı da unutuyor değiliz. Aradan geçen bunca yıla rağmen demokrasiyi hala hazmedememiş olanların, tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuştukları anlaşılıyor. Biz milli iradeyi güçlendirdikçe, bu özlemin emareleri ortaya saçılmaya başladı. Tabii buradaki asıl mesele, naatın ve duaların nasıl okunduğundan ziyade, niçin bu yola başvurulduğudur. Gerçekten inanıyorsanız, dinimizin temel kaynaklarında belirtilen hükümler ve usuller açıkça ortadadır. Buna göre inancınızı, ibadetinizi, zikrinizi yaşarsınız, yaşatırsınız. Şayet inanmıyorsanız da böylesine hassas bir konuda inanç sahiplerini rencide edecek yollara başvurma hakkınızın olmadığını bileceksiniz" ifadelerini kullandı