Son dakika haberi... İBB önünde protesto - Son Dakika

EYÜPSULTAN Yeşilpınar Mahallesi sakinleri kentsel dönüşüm için anlaştıkları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir sözleşmeyi dayattığını öne sürerek protesto gösterisinde bulundu.

İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde bira araya gelen grup adına Yeşilpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayrullah Türkoğlu, açıklama yaptı. Hayrullah Türkoğlu, KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir sözleşme dayattığını iddia etti. Türkoğlu, "Evlerimizi başta söz verilen kesintilerin de üzerinde küçülttüler. Evlerimizi yaşanabilir alanlı hale getirmek istememiz halinde ise fahiş maliyet bedelleri çıkarıldı" dedi.