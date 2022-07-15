Son dakika haberi: İç Anadolu'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: İç Anadolu'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

15.07.2022 15:12

Son dakika gündem haberi: Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve il protokolü, 15 Temmuz şehitleri Gökhan Yıldırım ve Ayhan Keleş'in Kaman ilçesindeki kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve il protokolü, 15 Temmuz şehitleri Gökhan Yıldırım ve Ayhan Keleş'in Kaman ilçesindeki kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

Kurancılı beldesindeki anma programına katılan Ayhan Keleş'in kardeşi Kezban Köse, AA muhabirine, ağabeyinin oğlu ile meydanlara indiğini, yaralılara yardım ederken şehit düştüğünü söyledi.

Köse, şunları anlattı:

"Havaalanının darbecilerden temizlenmesinden sonra bu kez de külliyeye gidiyorlar. Oraya atılan ilk bombada yaralılara müdahale etmeye çalışıyor. Oğlunu bir yere saklayarak yaralıların yardımına koşuyor. Daha sonra atılan ikinci bomba parçaları ise abime isabet ediyor. Orada şehadet şerbetini içti. Vatanımız onun gibi şehitlerimiz, milletimiz sayesinde ayakta. İnşallah bundan sonra ne bayrağımız iner ne de ezanımız diner."

Vali Buhara ve il protokolü daha sonra Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın dua okumasının ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Ziyarete, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, merkez Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: KIRIKKALE - İç Anadolu'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi Son dakika haberi: KIRIKKALE - İç Anadolu'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi İç Anadolu'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi İç Anadolu'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İç Anadolu'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
15:39 Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi
15:25 Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"
15:12 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü
14:55 Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş
14:51 İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı
14:35 Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir
14:10 Altın fiyatlarındaki gerileme sürüyor! Son 11 ayın en dip seviyesini gören altın neden düşüyor?
14:02 Aleyna Tilki'nin şarkı çıkaran annesi Havva Öztel'in sesi tartışma konusu oldu
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 15:57:00. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: İç Anadolu'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement