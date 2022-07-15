Son dakika haberi: İç Anadolu'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve il protokolü, 15 Temmuz şehitleri Gökhan Yıldırım ve Ayhan Keleş'in Kaman ilçesindeki kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

Kurancılı beldesindeki anma programına katılan Ayhan Keleş'in kardeşi Kezban Köse, AA muhabirine, ağabeyinin oğlu ile meydanlara indiğini, yaralılara yardım ederken şehit düştüğünü söyledi.

Köse, şunları anlattı:

"Havaalanının darbecilerden temizlenmesinden sonra bu kez de külliyeye gidiyorlar. Oraya atılan ilk bombada yaralılara müdahale etmeye çalışıyor. Oğlunu bir yere saklayarak yaralıların yardımına koşuyor. Daha sonra atılan ikinci bomba parçaları ise abime isabet ediyor. Orada şehadet şerbetini içti. Vatanımız onun gibi şehitlerimiz, milletimiz sayesinde ayakta. İnşallah bundan sonra ne bayrağımız iner ne de ezanımız diner."

Vali Buhara ve il protokolü daha sonra Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın dua okumasının ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Ziyarete, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, merkez Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.