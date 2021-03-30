Son dakika haberleri... İç Anadolu'nun Kovid-19'da "turuncu" kategorideki tek ili Kırşehir'de Vali Akın'dan "Rehavete kapılmayın" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme kriterlerinde İç Anadolu Bölgesi'ndeki tek "turuncu" il olmalarının rehavete yol açmaması gerektiğini bildirdi.

Akın, Terme Caddesi'nde düzenlenen "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliğinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırşehir'in son değerlendirmede "sarı"dan yüksek riskli "turuncu" kategorisine yükseldiğini hatırlattı.

İç Anadolu Bölgesi'nde turuncu kategorideki tek il olmalarının, sevindirici gibi görünse de aslında bir geriye gidiş olduğunu belirten Akın, "Bu bizi aldatmamalı. İç Anadolu'da turuncu kalan tek il olmamız bizi rehavete sevk etmemeli. Bir önceki duruma göre risk durumumuz yükseldi. Yüksek riskli iller grubuna geçtik." dedi.

Riskin artması nedeniyle daha önce uygulamadıkları bazı tedbirleri hayata geçirmek durumunda kalacaklarını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Risk grubunun yükselmesiyle bu haftadan itibaren pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulamak durumunda kalacağız. Düğünlerde katılımcı sayısı 50'ye düşürüldü. Risk grubumuzun yükselmesiyle ortaokul 5, 6, 7 ve liselerde hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıflarda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçme durumunda kalacağız. Bu kararlarımızı en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız."

Kırşehir'deki vakaların kaynaklarını analiz ettiklerinde büyük bir bölümünün halen ev içi ziyaretler ve görüşmeler olduğunu gördüklerini anlatan Akın, "Vatandaşlarımızı bir kez daha misafir kabul etmekten uzak durmaya davet ediyoruz. Yine kapalı mekanlarda uzun süre kalınmamasına özen gösterilmesini istiyoruz." diye konuştu.