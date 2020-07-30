Son dakika haberleri... İç organlar yarım saat içinde çıkarılmazsa hastalıklar ete yayılabilir? - Son Dakika

?İç organlar yarım saat içinde çıkarılmazsa hastalıklar ete yayılabilir?

İSTANBUL, (DHA) KURBAN Bayramı'nda ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi yapacak. Kurban için kesilecek hayvanların sağlıklı olması kadar kesilen yerin temizliği, kesim yöntemi ve kesim sonrası yapılacaklar da önemli. Konuyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu, kesilen hayvanların iç organlarının hemen çıkarılması gerektiği ve bu hayvanlardan insanlara hastalık bulaşmaması için organların çevreye atılmaması gerektiğini vurguladı.

HAYVANDAN İNSANA BULAŞAN HASTALIKLARA DİKKAT

Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklar olduğunu belirten İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu, hayvanların kesimi sırasında gerekli muayenelerinin mutlaka yetkilendirilmiş veteriner hekimlere, kesimlerin de İl/İlçe Tarım Orman Bakanlığı Müdürlüklerinin yayınladığı kesimine onay verilen yerlerde yaptırılması gerektiğini vurguladı. Prof.Dr.Çiftçioğlu, 'Hayvanların henüz tespit edilmemiş bir hastalığı olabilir ya da kesilecek hayvanlar zoonoz adı verilen hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkları taşıyor olabilir. Bu nedenle vatandaşlarımız mutlaka veteriner hekim kontrolünün olduğu, onaylı kesim yerlerinde kurbanlarını kestirsinler. Kamusal alanda kesim zaten yasak ve idari para cezası var. Bu nedenle vatandaşlarımızın kamusal alanlarda kendi başlarına kesim yapmaması gerekiyor. Çünkü hayvan hastalıkları bu şekilde çevreye yayılabilir. Ayrıca kesim sırasında derinin yüzülmesi, iç organların çıkarılması da çok önemli. İç organlar en geç yarım saat içerisinde çıkarılmalı. Çünkü bu iç organlardan ete zararlı mikroorganizmalar bulaşabilir ve ete hastalık yayılabilir. Eti tüketen insanlar da zoonoz hastalıklar nedeniyle hasta olabilir." diye konuştu.

'ŞARBON, VEREM HAYVANDAN İNSANA BULAŞABİLİR'

Zoonotik denilen hayvandan insana geçen hastalıklara örnekler veren Prof. Dr. Çiftçioğlu, "Antraks dediğimiz şarbon, verem, kist hidatik, toksoplazma gibi çok önemli hastalıklar var. Kesimlerin veteriner hekim kontrolünde yapılması, hekimlerin bu hastalıkları fark etmeleri halinde etin tüketilmesine müsaade etmemelerini sağlar. Vatandaşlarımızın özellikle bu pandemi döneminde kamusal alanda kontrolsüz bir şekilde hayvan kesmemeleri bu nedenle çok önemli" dedi.

'DERİLERİ 2 SAAT BEKLETİLMELİ'

Hayvanların kesilme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu, "Hayvanların derileri, kesimden sonra kandan ve sudan arındırılacak şekilde 2 saat bekletilmeli. Bu derilerin kanlı ve sulu kalması mikrobiyolojik kokuşmaya sebep olabilir. Bu da sağlıksız bir durum. Deriler, kandan ve sudan arındıktan sonra ya deri ağırlığının yarısı veya üçte biri kadar kaya tuzu ile kaplanmalı. Bu ekonomik ve sağlık açısından oldukça önem taşıyan bir durum? diye konuştu.

Kurban etlerinin kesimi ve kullanımına ilişkin bilgiler de veren Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu, 'Öncelikle ölümden sonra meydana gelen ve rigor mortis denilen ölüm sertliğine dikkat edilmeli. Et, dinlendirilmeden tüketildiğinde sert olur, bu nedenle zaman zaman 'Kurban eti sert olur' denildiğini duyarız. Rigor mortisin çözünmesini beklemek için kurbanı, karkas halinde 2-3 saat dışarıda bekletmek gerekir. Mikrobiyolojik riskleri aza indirmek ve daha kaliteli bir et tüketebilmek için etleri büyük parçalara bölerek buzdolabında da 1-2 gün bekledikten sonra tüketmek daha iyi olacaktır. Bu şekilde soğutulmuş etler büyük parçalar halinde buzdolabında 5-6 gün saklanabilir. Daha sonra arzu edildiği şekilde küçük parçalara bölünerek tüketilebilir. Tüketilemeyen kısımlar da buzlukta (-18 C'de) 6 aya kadar saklanabilir. İç organlar ise dayanıksız olduğundan kısa sürede tüketilmelidir. Etlerde renk değişimi, çamur gibi görünme, kokuşma durumlarında ise mutlaka resmi veteriner hizmeti veren makamlara başvurmak gerekir. Bunlar, önemli sağlık riskleri." ifadelerinde bulundu.

'HASTALIKLARIN YAYILMASINDA İÇ ORGANLAR ÖNEMLİ ROL OYNUYOR'

Hayvanların özellikle iç organlarının dışarıya gelişigüzel şekilde bırakılmasının, hastalık risklerini arttıracağının da altını çizen Prof. Dr. Çiftçioğlu, "Vatandaşlarımız, özellikle bu pandemi döneminde hem kendi sağlıklarına hem de çevredeki insanların sağlıklarına dikkat etmeliler. Pandemi gölgesinde geçen bu bayramda önlemlere uymalarında fayda var. Zoonotik hastalıklardan korunmak için özellikle kesilen hayvanların iç organlarını sağa sola atmasınlar. Yabani, evcil hayvanların bunları tüketmesine neden olmasınlar ve izin vermesinler. Çünkü bu hastalıkların yayılmasında iç organlar önemli rol oynuyor" dedi.

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