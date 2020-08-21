Son dakika haberleri! İçel operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

İçel operasyonunda 4 tutuklama

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ihaleye fesat karıştırma ve okul servis yolsuzluğu iddiasıyla sabaha karşı yapılan 'İçel' isimli operasyonda gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çarşamba sabahı 'İhaleye fesat karıştırma, okul servisleri taşımacılığı yolsuzluğu ve devleti zarara uğratma' iddiasıyla 'İçel' adı verilen operasyonda Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara Kaçakçılık ve organize suçlar özel birimi ekipleri tarafından aralarında ilçe üst düzey birim yöneticisi, sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve iş insanlarının da bulunduğu 8'i devlet memuru 16 şüpheliyi gözaltına alındı.

Okul servisleri taşımacılığında yolsuzluk, kamuyu zarara uğratma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarının işlendiği iddiası ile gözaltına alınan zanlılardan 8'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, jandarmadaki işlemleri sonrası Saray Cumhuriyet Savcılığının, ihalenin edimine fesat karıştırma ve suç işlemek için örgüt kurma iddiasıyla tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ali Ö., Mümin D. Eyüp Ö., Adem D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Erdem A., Hikmet G., Aygün S., Münür E. tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi'ne gönderildi.