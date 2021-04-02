Turkcell'in otizmli çocukların hayata eşit katılımını desteklemek için geliştirdiği "İçimdeki Hazine" uygulaması, yenilenen özelliğiyle konuşma zorluğu yaşayan çocukların iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı oluyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, toplumdaki dezavantajlı bireylerin hayata eşit ve etkin katılımı için teknolojisini seferber eden şirket, otizmli çocukların özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi süreçlerine katkı sağlamak için hayata geçirdiği "İçimdeki Hazine" projesinin mobil uygulamasına yeni özellikler eklemeyi sürdürüyor.

Uygulama içinde bulunan ve konuşma zorluğu yaşayan çocuklar için sunulan İletişim ve Konuşma modülü sayesinde çocuklar söylemek istediklerini uygulama üzerinden seçtikleri resimler aracılığıyla aktarabiliyor.

Uygulama içerisinde yapılan geliştirmelerle tüm görseller, cümle algoritmaları yenilendi ve konuşma zorluğu yaşayan çocukların daha kolay iletişim kurabilmesi için Turkcell'in kendi geliştirdiği yapay zeka sesi kullanılmaya başlandı. Ayrıca otizmli çocuklara resimler üzerinden kelimelerin nasıl telaffuz edildiğine dair sesli bilgiler verilmesinin yanında, uygulama aracılığıyla çocuklara anlamlı cümle kurma öğretiliyor ve iletişim zorluklarını teknoloji sayesinde aşmalarına imkan sağlanıyor.

"Sosyal bariyerleri ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Turkcell'in hayata geçirdiği tüm uygulamaların temelinde insan hayatına dokunmak ve fark sağlamak olduğunu bildirdi.

Herkesi hayata bağlama mottosuyla çıktıkları bu yolculukta tüm bireylerin sosyal yaşama eşit ve tam katılımı için teknoloji üretmeye ve toplumsal fayda sağlamaya azami çaba sarf ettiklerini kaydeden Ergenekon, şu açıklamalarda bulundu:

"Bir çocuğun gülümsemesinin, mutluluğunun ya da anne-babasına kurduğu anlamlı bir cümlenin gerçek hazine olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla da toplumsal farkındalığı artıracak, sosyal bariyerleri ortadan kaldıracak teknolojiler geliştirmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun mesai harcıyoruz. Toplumsal farkındalık yaratmak için çok önemli olan 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde yeni bir özelliği çocuklarımızın ve ailelerinin hizmetine sunmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz."

Ergenekon, "İçimdeki Hazine" mobil uygulaması aracılığıyla çocukların sahip oldukları yetenekleri keşfetmelerine ve bu yeteneklerini en üst seviyede kullanmalarına hizmet edecek projeler üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

Aileler çocuklarının gelişimini takip edebiliyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, Şubat 2019'da hayata geçirilen ve ücretsiz olarak sunulan "İçimdeki Hazine" uygulaması, pedagoglar ve eğitmenler gözetiminde geliştirildi.

Uygulama, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların zihinsel, davranışsal ve duygusal gelişimlerine destek olmasının yanı sıra, aileler ve özel eğitim öğretmenlerine de çocukların gelişimlerini takip edebilecekleri anlık raporlar ve bilgilendirici içerikler sunuyor.

Uygulamaya entegre edilen duygu tanıma yapay zeka teknolojisi sayesinde otizmli çocuklar, ekranda gördükleri duyguları cihazlarının ön kamerası aracılığıyla, kendilerini de görerek taklit ediyor, bu sayede yüz ifadelerinden duyguları anlayabilmelerine destek olunuyor.

İçimdeki Hazine'de uygulamalı davranış analizi tekniğiyle geliştirilen seçme, eşleştirme, sıralama, çizme ve sesli oyunlar aracılığıyla harfler, sayılar, renkler, hayvanlar ve eşyalar gibi temel bilgilerin öğretilmesi amaçlanıyor. Herkese ücretsiz sunulan uygulamadaki internet kullanımları da Turkcell abonelerinin data paketlerinden düşmüyor.

"İçimdeki Hazine" projesi kapsamında mobil uygulamanın yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 18 farklı şehirde 21 adet "İçimdeki Hazine" özel sınıfı da kuran Turkcell, 20 bine yakın otizm spektrum bozukluğu veya öğrenme zorluğu yaşayan çocuğun eğitimine destek oluyor. Okullarda, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda mimari donanım, çeşitli eğitim materyalleri ve tabletler yer alıyor. Bu eğitim materyalleri, alıcı ve ifade edici dil gelişimi, öz bakım becerileri, büyük-küçük kas gelişimi, sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmek üzere özel tasarlanmış malzemelerden oluşuyor. Salgın döneminde uzaktan eğitime geçişle İçimdeki Hazine eğitim içerikleri EBA'ya eklendi.