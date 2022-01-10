İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Esenyurt'taki tartışmada sorumluların gözaltına alındığını belirtti.
Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışmanın kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle sona erdiğini bildirdi.
İsmail Çataklı, sorumluların gözaltına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA
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