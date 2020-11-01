Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan İzmirlilere "müsterih olun" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan İzmirlilere "müsterih olun" mesajı Açıklaması
01.11.2020 22:55
Son dakika haberler... İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İzmir'de afet hasarı ya da riski nedeniyle boşaltılan binaların polis ekipleri tarafından korunduğunu bildirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İzmir'de afet hasarı ya da riski nedeniyle boşaltılan binaların polis ekipleri tarafından korunduğunu bildirdi.
Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizler müsterih olunuz İzmirli hemşehrimiz. Afet hasarı ya da riski nedeniyle terk ettiğiniz binalarınızı 7/24 polislerimiz bekliyor." ifadesini kullandı.
Bakan Yardımcısı Ersoy, polis ekiplerinin riskli ve hasarlı binalar önünde nöbet tuttuğuna ilişkin fotoğraflar da paylaştı.
Son Dakika Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyun imha edildiği görüntüleri paylaştı Son Dakika: Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi Vicdansızlığın böylesi! Depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp sattı Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok