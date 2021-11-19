Üye Girişi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin'de yamaç paraşütü festivaline katıldı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin'de yamaç paraşütü festivaline katıldı Açıklaması

19.11.2021 15:42
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin'de yamaç paraşütü festivaline katıldı Açıklaması

Son dakika haberler: İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tesis edilen huzurla hayata geçirilen etkinliklere ilişkin, "İstediğimiz, arzu ettiğimiz bu, huzur ve güven ortamı kalıcı olsun.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tesis edilen huzurla hayata geçirilen etkinliklere ilişkin, "İstediğimiz, arzu ettiğimiz bu, huzur ve güven ortamı kalıcı olsun. Bölge insanımızın huzur içinde olduğunu, bu koşullardan duyduğu mutluluğu yerinde görmekten keyif alıyoruz." dedi.

Çeşitli temalarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Ersoy, beraberinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ile Mazıdağı Belediyesini ziyaret etti. Ersoy, Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş ile görüştü.

Daha sonra Derik ilçesine geçen Ersoy, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır'ı ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ersoy, ilçede Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Derik Belediyesince düzenlenen "Yamaç Paraşütü Tandem Uçuş Festivali'ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Derik Belediyesi gençlik merkezlerinde yamaç paraşütü eğitimini başarıyla tamamlayıp Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Tepesi'nden Türk bayrağı açarak uçuş gerçekleştiren 20 genci alkışlayan Ersoy, onları tebrik etti.

"İstediğimiz, huzur ve güven ortamı kalıcı olsun"

Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede huzurun ardından sağlanan gelişmelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Güneydoğu Anadolu'muzun her köşesinde gençlerimizin yapması gereken işleri yaptıklarını, bulunmaları gereken etkinlikte bulunmalarını görmekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. İstediğimiz arzu ettiğimiz bu, huzur ve güven ortamı kalıcı olsun. Herkes işinde, aşında, ekmeğinde, etkinliklerde bulunsun. Türkiye'nin her bölgesinde insanlarımız ne yapıyor, nasıl yaşıyorsa burada da aynı yaşantı sürdürülebilsin, aynı etkinlikleri yapabilsinler." diyen Ersoy, dağlarda, yaylalarda festivaller düzenlenmesini istediğini aktardı.

Ersoy, tarım, üretim yapılmasını, madenlerin işlenmesini, insanların günlük hayatlarını olağan şekilde yaşamasını istediklerini dile getirerek, "Bu coğrafyanın her köşesinde hiçbir anne ağlamadan, hiçbirimiz üzülmeden yolumuza devam edelim. Bugün geldiğimiz noktada hem sosyoekonomik hem kültürel ve turizm hem sanayi, tarım ve hayvancılık anlamında gerçekten bölge insanımızın huzur içinde olduğunu, bu koşullardan duyduğu mutluluğu yerinde görmekten keyif alıyoruz." diye konuştu.

Huzur ve güven ortamının kalıcı olduğu görüldükçe hem yatırım hem turizm hem de etkinlikler anlamında çok daha fazla işlerin yapılacağını da gördüklerini belirten Ersoy, "Bu ortamın sağlanmasına emek veren başta Cumhurbaşkanı ve bakanlarımız olmak üzere valiler, kaymakamlar, güvenlik güçleri ve bütün vatandaşlara teşekkür ederiz. Allah'ımıza şükürler olsun. Rabb'im ağzımızın tadını bozmasın." ifadelerini kullandı.

"Mardin'i çok daha güzel günlere götüreceğimize inanıyorum"

Vali Mahmut Demirtaş da yamaç paraşütü festivalinin üçüncüsünü düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Yaklaşık 50 gence yamaç paraşütü eğitimi verdiklerini anlatan Demirtaş, "Kısmet olursa yakın zamanda P1 belgesi vererek artık bu uçmayı çok daha rahat şekilde Türkiye'nin her tarafında yapabilecekler. Buna ilgi duyan gençlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah örnek olmalarını temenni ediyorum. Diğer gençlerimize de ulaşacağız. Onları da böyle bir etkinliğe davet edeceğiz. Birlikte ay yıldızlı bayrağımızı bu güzel Mardin'imizin semalarında dalgalandıracağız. Birlik ve beraberlik içinde Mardin'i çok daha güzel günlere götüreceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

Uçuş yapan gençlerden Merve Koç, çok güzel bir deneyim yaşadığını belirtti.

Kendilerine bu imkanın sağlanmasının önemine değinen Koç, "Herkese çok teşekkür ediyorum. En büyük hayalim uçabilmekti. Kuşlara özenirdim. O deneyimi yaşamak çok farklı bir şey." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Yamaç Paraşütü, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin'de yamaç paraşütü festivaline katıldı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi 15:42 Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi CHP'li Özkan: Bürokratlar bize yolsuzluk dosyaları getirmeye başladı 15:30 CHP'li Özkan: Bürokratlar bize yolsuzluk dosyaları getirmeye başladı İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı 14:45 İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı
Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor 14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın 13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu 12:33 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu
Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı 12:02 Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti 11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti

Son Dakika Haberleri
15:41 Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi
15:35 Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi
15:30 CHP'li Özkan: Bürokratlar bize yolsuzluk dosyaları getirmeye başladı
15:21 Ünlü isimlerin dedektiflik yapacağı yarışma çok yakında
15:18 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!
15:08 Zidane, güle oynaya Messi'nin yanına gitti
15:08 Mevlana filminde tanıdık yüzler: Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum
14:58 Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri açıklandı: Haluk Levent ilk sırada
14:50 36 kişiye mezar olan "Rıza Bey Apartmanı" davasında kavga çıktı!
14:44 İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!         
15:18
Arkadaşı tarafından vurulan genç 18 yaşındaydı Arkadaşı tarafından vurulan genç 18 yaşındaydı         
14:39
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak         
10:43
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 15:51:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin'de yamaç paraşütü festivaline katıldı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement