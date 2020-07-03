Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Bilecik'te - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Ersoy ve Orgeneral Çetin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına geçerek Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ile görüştü.

Temasları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Ersoy ve Çetin, Söğüt Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında da incelemelerde bulundu.

Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden Ersoy ve Çetin, türbe girişinde Alp kıyafetleriyle "saygı nöbeti" tutan askerlerin seremoniyle gerçekleştirdiği nöbet değişimini izledi.

Ziyaretler daha sonra basına kapalı gerçekleşti.