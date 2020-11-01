Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, İzmir'deki depremin ardından havadan çekilen görüntüleri paylaştı

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından havadan çekilen görüntüleri paylaştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından havadan çekilen görüntüleri paylaştı. İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık ve Türk Silahlı Kuvvetleri, İzmir depremi arama-kurtarma çalışmalarına helikopter, İKU ve İHA ile kesintisiz destek veriyor. Son kişi çıkarılana kadar hepimiz enkaz altındayız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika

Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup etti

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok

İzmir Valisi Köşger soygunculara karşı uyardı: Hasar tespiti için yetkili ekipler dışında kimseyi evinize sokmayın

"Ölürüm de atmam dediği" 50 kediyle birlikte enkaz altında kaldı

Kanserden hayatını kaybeden spor spikeri Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı

Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı

Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi

Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor