Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Şırnak'ta temaslarda bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ile Vali Ali Hamza Pehlivan, İdil ve Cizre ilçelerini ziyaret etti.

Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürüten İdil Kaymakamı Refik Özsoy ve Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç'tan bilgi alan Ersoy, tamamlanan, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı, değerlendirmede bulundu.

Ziyaretlerde, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yer aldı.