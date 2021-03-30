Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" projesi kapsamında yaya geçidi boyadı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "2019 şubat ayında bir kampanya başlattık, 'Öncelik Yayanın.' O günden bugüne kadar da yaya ölümlerinde de bir yıl içerisinde yüzde 22 oranında bir azalma sağladık." dedi.

Ersoy, "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" projesi kapsamında Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, son yıllarda bakanlık olarak birçok alanda insan odaklı hizmetleri yoğunlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

"Trafikte, ülkemize ve bizim toplumumuza yakışmayan çok ağır kayıpların verildiği yıllardan geliyoruz" diyen Ersoy, şunları kaydetti:

"AB ortalamalarının çok üzerinde yıllık kayıplarımız oluyordu. 2017 yılında trafik kazalarında kaybettiğimiz can sayısı 7 bin 400'dü. O yıldan bu tarafa, Değerli Bakanımızın öncülüğünde yürüttüğümüz projeler, çalışmalar, kampanyalarla, halkımızın desteğiyle, her alanda yürüttüğümüz faaliyetlerle, arkadaşlarımızın yoğun denetimleriyle bu sayıyı bugün, şükürler olsun 2020 yılı itibariyle 4 bin 866'lara kadar indirdik. Bundan sonra da aynı hassasiyetle devam ederek hedefimiz bunu AB ortalamalarının oldukça aşağısına indirmek. 2018 Ekim ayında Meclisimizin kabul ettiği bir kanunla trafik işaretlerinin, ışıklarının olmadığı yaya geçitlerinde yayaya öncelik kuralı getirildi."

Ersoy, 2019 şubat ayında "Öncelik Yayanın" projesini başlattıkları hatırlatarak, "O günden bugüne kadar da yaya ölümlerinde de bir yıl içerisinde yüzde 22 oranında bir azalma sağladık. Bugün tekrar kampanyamıza dikkat çekmek ve basınımızın da katkı ve destekleriyle, halkımızın bu alandaki farkındalığını arttırmak, insana olan saygımızı en güzel örneklerinden biri olduğuna inandığımız yaya geçitlerinde yayalara öncelik verme kuralımızı bir kez daha hatırlatmak üzere bugün 'yaya geçitleri kırmızı çizgimizdir' diyerek kampanyamızı, milletimize, toplumumuza hatırlatmayı amaç edindik." diye konuştu.

"Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ile öğrenciler katıldı.

Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindekiler caddedeki yaya geçidini kırmızıya boyadı.