Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Van'daki sel bölgesinde incelemelerini sürdürüyor Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bölgede yaşanan selden hemen sonra bütün birimlerin yarım saati bulmadan ilgili yerlere ulaşarak gerekli çalışmalara başladığını belirtti.

İnce, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Van'da selden etkilenen Başkale, Çaldıran ve Özalp ilçelerindeki mahallelerde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'ne giden İnce, burada vatandaşlarla görüştü, çalışmalarla hakkında bilgi aldı.

Ardından beraberindekilerle Özalp ilçesine bağlı Yukarı Balçıklı Mahallesi'ne geçen İnce, Kaymakam Abdulkadir Çelik'ten bilgi aldı, çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Başkale ilçesinde de selden etkilenen Esenyamaç Mahallesi ile Onikidere mezrasında vatandaşlarla bir araya gelen İnce, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Asım Solak'tan devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"En büyük sevincimiz can kaybının olmaması"

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte meydana gelen selin Başkale, Çaldıran ve Özalp ilçelerindeki mahallelerde vatandaşları olumsuz etkilediğini söyledi.

Vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirten İnce, "Zararları tespit edip gerekenin yapılması için arkadaşlarımız cansiparane çalışıyor. En büyük sevincimiz can kaybının olmayışı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Gerekli tespitleri yapıyoruz. Hayvan telefleri var. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu konudaki çalışmalarını süratli şekilde yürütüyor. Zararlar en kısa sürede devletimiz tarafından karşılanacaktır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. Selin bu şekilde gelmesi çeşitli zararları meydana getiriyor. " diye konuştu.

Zarar tespitini kısa bir sürede tamamlayıp gerekenin bir an önce yapılması gayreti içinde olduklarını aktaran İnce, tüm kurumların bölgede olduğunu ve gereken çalışmaların yapılması için ekiplerin çalıştığını ifade etti.

Bölgede alt yapı, elektrik ve su konusunda yaşanan sıkıntıların kısa sürede giderildiğini kaydeden İnce, şöyle konuştu:

"Önemli olan can kaybının olmayışı. Vatandaşlarımızla beraber devlet millet ele ele hızlı şekilde bunların hepsi karşılanacaktır. Tüm bölgede 32 evde hasar tespit etti arkadaşlarımız. Bunların kimisi ağır, kimisi orta, kimisi hafif hasarlı. Bunun tespitleri yapılıyor. İhtiyaç olan bütün mahallelerde sıcak yemek dağıtılıyor. Kızılay'a çok teşekkür etmek lazım. Hemen afet olur olmaz yetişti ve sıcak yemeği ihtiyaç olan vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Yine STK'larımızın destekleri var. Vatandaşlarımız dile getirdiler. Afetle karşılaşmadan önce muhtarlarımıza hemen bilgi verildi, uyarı yapıldı. Vatandaşlarımız gerekli tedbirleri kaymakamlarımızın da destekleriyle aldılar ve can kaybı olmamasını sağladılar. Hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Afet olduktan sonra da bütün birimlerimiz yarım saati bulmadan hemen ilgili yerlerimize ulaştılar. Gerekli çalışmalarına başladılar. Umarız bundan sonra böyle felaketlerle hiçbir şekilde karşılaşmayız. Aynı tedbirleri yine aynı bölgede yapmaya devam ediyoruz. Yine bugün de bu tür uyarılar var meteorolojiden. Onları ulaştırıyoruz vatandaşlarımıza. Birkaç gün daha bu şekilde meteorolojinin verdiği bilgilere göre bizim teyakkuzda olmamız, tedbirlerimizi artırmamız gerekiyor."