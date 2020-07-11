Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında Şanlıurfa'da düzenlenen güvenlik toplantısı başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında Şanlıurfa'da düzenlenen güvenlik toplantısı başladı

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen güvenlik toplantısı başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen güvenlik toplantısı başladı.

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Bakan Soylu, İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Soylu, Vali Abdullah Erin'den bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Soylu başkanlığında Valilik toplantı salonunda düzenlenen güvenlik toplantısı başladı.

Vali Erin, İçişleri Bakan Yardımcıları Çataklı ve Ersoy, Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Aktaş, 20 Zırhlı Tuğay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyup Sabri Kirişçi ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un da hazır bulunduğu toplantı basına kapalı sürüyor.

Süleyman Soylu, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında Şanlıurfa'da düzenlenen güvenlik toplantısı başladı - Son Dakika
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