İçişleri Bakanı Soylu: "Son 10 yıldaki bayramlara oranla trafikte ölümlü kaza yüzde 55 azaldı" - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu: "Son 10 yıldaki bayramlara oranla trafikte ölümlü kaza yüzde 55 azaldı"

17.07.2022 10:09
İçişleri Bakanı Soylu: "Son 10 yıldaki bayramlara oranla trafikte ölümlü kaza yüzde 55 azaldı"

Kurban Bayramı tatilinin son gününde de sürücülerin, trafik kurallarına uyuması gerektiğinin altını çizen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla, kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı" dedi.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde de sürücülerin, trafik kurallarına uyuması gerektiğinin altını çizen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla, kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı" dedi.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Bolu'dan Anadolu'ya 801 bin araç, İstanbul'a 760 bin araç geçti. Son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde yaşanan trafik kazaları oranlarının düştüğünü sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Soylu, "Kurban Bayramı boyunca Bolu'dan Anadolu'ya 801 bin araç, İstanbul'a 760 bin araç geçti. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla; kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı. Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

YORUMLAR
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Bakan Karaismailoğlu: 'Bu kaliteli, konforlu ve güvenli yollar sayesinde yüzde 80'in üzerinde trafik kazalarında azalma yaşandı'' Bakan Karaismailoğlu: 'Bu kaliteli, konforlu ve güvenli yollar sayesinde yüzde 80'in üzerinde trafik kazalarında azalma yaşandı''
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Son 10 yıldaki bayramlara oranla trafikte ölümlü kaza yüzde 55 azaldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu: "Son 10 yıldaki bayramlara oranla trafikte ölümlü kaza yüzde 55 azaldı" - Son Dakika
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