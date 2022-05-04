Son dakika gündem: Soylu: "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı" - Son Dakika
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Son dakika gündem: Soylu: "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı"

04.05.2022 14:56
Son dakika gündem: Soylu: "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı"

Son dakika gündem haberi: Önceki bayramlara göre karayollarında gerçekleşen trafik kazalarının yüzde 58 azaldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde azaldı.

Önceki bayramlara göre karayollarında gerçekleşen trafik kazalarının yüzde 58 azaldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde azaldı. Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramı'nda yaşanan trafik kazalarının, önceki bayramlara göre yüzde 58 azaldığını duyurdu. Bayram ziyaretlerinin yavaş yavaş bittiğini dile getiren Soylu, trafik kurallarına uyulmasının altını çizerek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde azaldı. Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım."

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

Son dakika gündem: Soylu: Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı
Son dakika gündem: Soylu: Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı

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Süleyman Soylu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Soylu: 'Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Soylu: "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı" - Son Dakika
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