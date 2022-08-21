Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze namazına katıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze namazına katıldı

21.08.2022 06:22

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilçe merkezindeki mezarlıkta yapılan cenaze namazına katılması Bakan Soylu'nun tabutu taşıması Bakan Soylu'nun defin işlemine katılması Hayatını kaybedenlerin yakınlarının gözyaşı dökmesi Soylu'nun mezarlıktan ayrılışı MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilçe merkezindeki mezarlıkta yapılan cenaze namazına katılması

Bakan Soylu'nun tabutu taşıması

Bakan Soylu'nun defin işlemine katılması

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının gözyaşı dökmesi

Soylu'nun mezarlıktan ayrılışı MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden bazı vatandaşların cenaze törenine katıldı.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze namazına katıldı - Son Dakika

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