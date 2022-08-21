Bakan Soylu'dan Mardin'deki kazada 3. tır olduğu ve polislerin lastiklerine ateş ettiği iddiasına yalanlama

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze namazına katıldı - Son Dakika

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