İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da bin 433 personelin katıldığı deprem tatbikatına katıldı - Son Dakika

AFAD Birlik Müdürlüğü, 10 İl müdürü ve bin 433 personelin katılımı ile yapılan arama kurtarma tatbikatında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün kapasitemizle birlikte nerede bu Devlet değil? Allah Devlete zeval vermesin noktasına getirebilecek bir anlayışı oluşturmaya çalışıyoruz. Bizatihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu yıl Türkiye'de afet tatbikat yılı olarak ilan ettik. Türkiye sadece kendini değil dünyadaki birçok ülkeye de yön verecek noktaya ulaştı "dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakan Süleyman Soylu, AFAD Birlik Müdürlüğü, 10 İl müdürü ve bin 433 personelimin katılımı ile yapılan Kentsel arama kurtarma tatbikatına katıldı.

Tatbikatın yapıldığı alanda beraberindeki Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve kamu kurum temsilcileri ile tatbikatın yaptığı alanda incelemede bulunan Bakan Soylu, AFAD tarafından verilen sunuma katıldı.

Tatbikatla ilgili verilen sunumun ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler tatbikatın yapıldığı alanda enkaz kaldırma ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledikten sonra açıklamalarda bulundu.

Tatbikatla ilgili bilgi veren Bakan Soylu, bin 433 personel, 4 arama kurtarma köpeğinin katılımıyla tatbikatın gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu afet tatbikatı 4 ayrı ana konuda yapılıyor. Bir tanesi şuan da alanda bulunduğumuz 4 ayrı enkazın bulunduğu kentsel arama kurtarma dediğimiz gerçekleşen depremden hemen sonra 11 il birlik, 9 il müdürlüğü ayrıca afette çalışacak tüm kamu ve kurum kuruluşlarımızın her birinin ortak çalışmasıyla gerçekleşiyor. Burada 4 ayrı sektör var, şuan da gerek sivil toplum kuruluşları gerekse de AFAD, PAK ve JAK gibi arama kurtarma ekiplerimiz şuan da hep birlikte 4 ayrı sektörde arama kurtarma yapıyorlar. Enkazdan etkilenen vatandaşlarımızın afetzedeleri götürüyorlar. Oradan da yine barınma alanına götürüyorlar. Yine sadece burada değil, bir taraftan Eğil ilçesinde baraj kapaklarının patlaması vesilesiyle oluşabilecek bir afete yönelik şu anda hem suyun içerisinde hem de kayaların olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Orada da çok ciddi bir çalışma gerçekleşiyor. Yine yol üzerinde patlayan bir yakıt tankeri ile ilgili bir KBRN tatbikatımız var. KBRN tatbikatımız da aynı şekilde devam etmektedir. Yine 4'üncüsü biraz önce bahsettiğim su tatbikatında yani barajın kapaklarının bir vesileyle patlaması nedeniyle oluşan o afeti önlemek için gerek botlarla su da arama kurtarma dalgıçlarımız ile çalışan arkadaşlarımızın yanı sıra aynı zamanda doğa tatbikatı da oradaki kayalarda aynı şekilde gerçekleşmektedir" dedi.

"YILIN SONUNA DOĞRU BİR TÜRKİYE TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Allah nasip ederse yılın sonuna doğru bir Türkiye tatbikatı gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Soylu, "Allah korusun vatandaşlarımıza yönelik farkındalık oluşturmak hem aynı zamanda bu konuda vatandaşlarımızın bir depremde hangi senaryoyla karşı karşıya kalacağımızı kendilerine ifade edebilmek ama aynı zamanda kamu görevlilerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve tüm gönüllülerimizi hep birlikte bir araya getirerek bu tatbikatlarda yine Allah korusun herhangi bir afet olmadan buna nasıl ne şekilde, çabuk bir zaman dilimi içerisinde, müdahale edebilme anlayışını gerçekleştirmek üzere bunu yapıyor ve gerçekleştiriyoruz. Her tatbikatın önemli senaryoları ve kendine ait adımları var. Bunlar teker teker gerçekleştiriyorlar. Allah nasip ederse yılın sonuna doğru bir Türkiye tatbikatı gerçekleştireceğiz. Yine bir tatbikat yaptık biliyorsunuz. Yaklaşık 15 Milyona yakın öğrencimizle Milli Eğitim Bakanlığınca birlikte okullardan biri tahliye tatbikatı yaptık. Yani bu yılın sonuna kadar yaygın bir şekilde hem eğitimini içeren hem tatbikatın bütün senaryolarını ortaya koymaya çalışan bu anlayışı hep beraber gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"KİMSE AKLINDAN ÇIKARMASIN, TÜRKİYE AFET BÖLGESİDİR"

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunun altını çizen Bakan Soylu, "Kim Türkiye'nin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kalabileceğimizi tahmin ederdi. Ama böyle oldu. Hangi birimiz yani sel afetleri üzerine sel afetleri gelebileceğini tahmin ederdi. Ama böyle oldu. Yine depremle ilgili bir taraftan Elazığ, Malatya'dan ve İzmir'e kadar hatta Van'a kadar birçok depremlerle karşı karşıya kaldık. İrili, ufaklı ama bir insanın buradan etkilenmesi bile bizim devlet olarak, kamu olarak ve vatandaşların el birliğiyle ona yardım edebilme gereğini ortaya koyar. Şunu söylemek istiyorum elimizden geldiğince vatandaşımızın hizmeti ve emrindeyiz. Türkiye'de maalesef karşı karşıya kaldığımız bir süreç çünkü. Kimsenin aklından çıkarmaması gereken bir gerçek var. Türkiye afet bölgesidir. Kaya düşmesinden çığa kadar. Depremden sele kadar yangınlara kadar Türkiye afet bölgesidir "şeklinde konuştu.

"2022 YILINI TÜRKİYE'DE AFET TATBİKAT YILI OLARAK İLAN ETTİK"

"Nerede bu Devlet değil? Allah Devlete zeval vermesin noktasına getirebilecek bir anlayışı oluşturmaya çalışıyoruz' diyen Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü, "Çocukluğunda kep şunu böyle gördük. Hep de maalesef öyle büyüdük, deprem olurdu. O zaman siyah beyaz televizyonlar vardı. Vatandaşlara mikrofon uzatılırdı. Derdi ki nerede bu Devlet? Çünkü, yalnız, umutsuz ve endişeli birkaç gün geçmesine rağmen el uzatılmamış bir tablo vardı. Oysa bugün Allah'a hamdolsun. Bütün kapasitemizle birlikte nerede bu Devlet değil? Allah Devlete zeval vermesin noktasına getirebilecek bir anlayışı oluşturmaya çalışıyoruz. Bizatihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu yıl Türkiye'de afet tatbikat yılı olarak ilan ettik. Geçen yıl afet eğitim yılıydı. Milyonlarca insanımıza bir vesileyle ulaştık. Ondan önceki yıl afetlere hazırlık bir de afetlerin gerçeğiyle de karşılaştık. ve bu neyi sağlıyor? Şu anda 27 tane akredite kuruluşumuz var. Bundan 3 yıl önce bir tane akredite kuruluşumuz yoktu. Şu anda 27 akredite kuruluşumuz var. Allah'a şükürler olsun. Arama kurtarmada da, beslenmede de diğer bütün kuruluşlarda da oradaki eksiklikleri görüyoruz, altyapısını biz tahkim ediyoruz. İlgili kuruluşlar takip ediyor. Tüm bakanlıklarımız hakikaten çok büyük bir çaba içerisinde bu konuda inanıyorum ki Türkiye sadece kendini değil dünyadaki birçok ülkeye de yön verecek noktaya ulaştı."

Yapılan açıklamanın ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler tatbikat alanından ayrılarak Eğil ilçesine geçtiler.

(Sedat Irmak - Murat Başal-İHA)