Bakan Soylu duyurdu: "Besta Grubundan 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi" - Son Dakika
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Bakan Soylu duyurdu: "Besta Grubundan 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi"

25.04.2022 09:17
Bakan Soylu duyurdu: "Besta Grubundan 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-5 Operasyonları kapsamında Besta Grubu mensubu 3 teröristin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-5 Operasyonları kapsamında Besta Grubu mensubu 3 teröristin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta devam eden Eren Abluka-5 Operasyonları kapsamında, J- SİHA ve İHA destekli müşterek operasyon ile Besta Grubu mensubu 3 teröristin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunana Bakan Soylu, "Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun" ifadelerine yer verdi.

"TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARINA BÖLGE HALKIMIZIN DA DESTEĞİ İLE İNANÇLI VE KARARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Eren Abluka-5 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak J.Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek icra edilen J-SİHA ve J-İHA destekli operasyonda; İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH ve Jandarma Komando birliklerince 3 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler ile birlikte, 3 M-16 piyade tüfeği ile teröristlere ait mühimmat, teçhizat ve malzemeler de ele geçirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir."

(Ali Nargüner - İHA)

Bakan Soylu duyurdu: Besta Grubundan 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi
Bakan Soylu duyurdu: Besta Grubundan 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu duyurdu: 'Besta Grubundan 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi' - Son Dakika


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