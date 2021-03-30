Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - Son Dakika

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
30.03.2021 15:17
Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu, Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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