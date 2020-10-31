Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, eşi, kızı ve kendisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavilerine hastanede devam edildiğini bildirdi. - Son Dakika

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, eşi, kızı ve kendisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavilerine hastanede devam edildiğini bildirdi.
31.10.2020 16:29
Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Soylu, eşi, kızı ve kendisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavilerine hastanede devam edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, eşi, kızı ve kendisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavilerine hastanede devam edildiğini bildirdi.
Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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