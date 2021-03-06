Son dakika haber! Bakan Soylu'nun Iğdır ziyareti - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Soylu'nun Iğdır ziyareti

Gelen son dakika haberine göre Bakan Soylu'nun Iğdır ziyareti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katılmak üzere Iğdır'a geldi.

Bakan Soylu'nun Iğdır ziyareti IĞDIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katılmak üzere Iğdır'a geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde kente gelerek ilk olarak Iğdır valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Bakan Soylu, güvenlik toplantısına katılmak üzere Valilik toplantı salonuna geçti. Terör, kaçaklıkla mücadele, düzensiz göç, asayiş, uyuşturucu ve Covid-19 konularının ele alındığı toplantı sonrası, vatandaş ve esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra, AK Parti Iğdır İl Başkanlığına geçen Bakan soylu, helikopterle Ardahan'a doğru yola çıktı.

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