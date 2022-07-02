Helikopterle Bozkurt ve Abana ilçelerinde hasarı ve yürütülen çalışmaları inceleyen Soylu, ardından Kastamonu Valisi Avni Çakır, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile diğer ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesini havadan inceledi - Son Dakika

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