Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile görüştü
10.11.2020 16:52
Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'i karşılaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve beraberindeki heyetin görüşmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Kırgızistan Dışişleri Bakanı...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'i karşılaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve beraberindeki heyetin görüşmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'in konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve beraberindeki heyetle makamında görüştü.
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