Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile görüştü - Son Dakika

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'in konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve beraberindeki heyetle makamında görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve beraberindeki heyetin görüşmesi

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