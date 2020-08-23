Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu: "Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent'e giderken bir... - Son Dakika
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu: "Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent'e giderken bir...
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent'e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı"
İçişleri Bakanı Soylu: "Maalesef Tirebolu- Doğankent yolunun üzerinde Doğankent'e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı"
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23.08.2020 04:51:24. #1.12#
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