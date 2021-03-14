Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi - Son Dakika
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi
14.03.2021 15:27
Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.
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14.03.2021 16:58:49. #1.11#
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