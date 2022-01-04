Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahraman Polisimiz Fethi Sekin'i Şehit edenler ve iş birlikçileriyle mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek." ifadesini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda olası bir faciayı kahramanca önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yılında andı.

Süleyman Soylu, "Bu millet, kahraman evlatlarını ay yıldızlı bayrağımıza nakşeder ve isimleri sonsuza dek gönüllerimizde yaşar. Kahraman Polisimiz Fethi Sekin'i şehit edenler ve iş birlikçileriyle mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek. Şehidimiz Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyoruz." açıklamasını yaptı.