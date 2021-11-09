Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Soylu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabahın bereketiyle, şehit ve gazi ailelerimizle bakanlığımızda bir araya gelerek, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i ve duaları aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Rabb'im bizleri şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.