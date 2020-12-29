Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (2)

29.12.2020 16:05
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (2), System.String[]

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugüne kadar toplam 4 bin 780, kişinin tanık koruma programı kapsamına alındığını belirterek, "Halen 2 bin 330 kişi bu program kapsamında korunmaktadır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugüne kadar toplam 4 bin 780, kişinin tanık koruma programı kapsamına alındığını belirterek, "Halen 2 bin 330 kişi bu program kapsamında korunmaktadır." dedi.

Soylu, bir otelde düzenlenen, Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Türkiye'nin mücadele yürüttüğü küresel sorunlarla dünyanın herhangi bir ülkesinin bu ölçekte mücadele etmediğini söyledi.

Bu başarı ve tecrübenin başka ülkelerde mevcut olmadığına dikkati çeken Soylu, Türkiye'nin terörle mücadele tecrübesinin neyin doğru ve yanlış olabileceğini ayırt edecek seviyede olduğunu vurguladı.

Soylu, terörle mücadelede "sürekli operasyon" mantığına geçildiğini, terörün yanında terörizmle de mücadele edildiğini vurguladı.

"Teröre lojistik ve mental destek veren, yöneten ve yönlendirenlere karşı da mücadele veriyoruz"

Terörle mücadele anlayışındaki değişikliğin, Batı tarafından hazmedilemediğine işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Terörle mücadelemize 'evet' diyorlar ama terörizmle mücadelemizden rahatsız oluyorlar. Gidebileceğimiz sınırı kendileri belirlemek istiyorlar. Çünkü terörizmle, yani terörü besleyen unsurlarla mücadele olmadan terörle mücadelenin başarılı olamayacağını gayet iyi biliyorlar. Biz artık sadece silahlı terörle mücadele etmiyoruz, teröre lojistik ve mental destek veren, yöneten ve yönlendirenlere karşı da mücadele veriyoruz. Kaldı ki Batı'nın da kendi terörle mücadelesindeki pratiği de budur. Tabii ki güvenlik dediğimiz tek başına kollukla değil esasen kolluk ve adaletin birlikte tesis edebileceği bir haldir. Dolayısıyla suç ve suçluyla mücadelede tanık beyanı, özellikle terör suçları ve organize işlenen suçlarda gerçekten çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü bir yandan suç metotlarının günden güne değişmesi ve örgütlerin gizli yapıları diğer yandan teröristlerin aldıkları örgüt içi eğitimler ve yeni taktikler, suçla mücadelede kolluk birimlerinin işini zorlaştırmaktadır."

"Tanık Koruma Programı çok daha kilit bir konuma gelmiştir"

Soylu, Tanık Koruma Dairesi Başkanlığının 81 il, 3 ilçede teşkilatlanmasıyla ciddi ve hassas görevini uzun yıllardır başarıyla yürüttüğünü aktardı.

2016'da 537 personele sahip olan bu birimin bugün 654 personelle hizmet verdiğini belireten İçişleri Bakanı Soylu, "Özellikle 2014 sonrasında FETÖ ile mücadelenin artması sonucunda, tanıklık yapan kişi sayısı önemli ölçüde artmış olduğu için Tanık Koruma Programı çok daha kilit bir konuma gelmiştir." dedi.

2 bin 330 kişi tanık koruma kapsamında korunuyor

Soylu, FETÖ'nün Türkiye'nin bekasını tehlikeye atmak için çalıştığının çok açık ve net olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"15 Temmuz darbe girişiminin sahadaki uygulayıcısı ve yönetmeni FETÖ'dür, burası da nettir. Danışmanı, senaristi ve finansörü ise zaten yabancımız değildir. İşte bu yapının çözülmesi konusunda özellikle 'mahrem yapı' olarak adlandırılan kripto örgüt elemanlarının tespiti ve yakalanmaları, örgüt hakkındaki gizli bilgi ve belgelere ulaşılması açısından gizli tanıkların, tanık koruma programı kapsamında ne derece önemli olduğu izaha muhtaç değildir. Günümüze kadar gerek Tanık Koruma Kurulu, gerek mahkemeler gerekse de savcılıklar tarafından toplam 4 bin 780 kişi tanık koruma programı kapsamına alınmıştır. Halen 2 bin 330 kişi bu program kapsamında korunmaktadır. Bu kişilerden 1718'i terör suçu tanığı, 305'i ağır suç tanığı, 165'i de örgütlü suç tanığı kapsamında korunmaktadır. Terör suçu tanıklarının yüzde 68'i FETÖ, yüzde 27'si PKK, geri kalanlar da DEAŞ ve DHKP-C'ye ait terör suçları ile ilgili tanıklardır."

"Mevzuatla ilgili çalışmalarımız var"

Tanık koruma faaliyetinin adli birimlerle olan koordinasyonunun temin edilmesinin önemine işaret eden Süleyman Soylu, "Bu konuda da gerek Adalet Bakanlığımız gerekse İçişleri Bakanlığı olarak ciddi bir çaba içindeyiz. Mevzuatla ilgili çalışmalarımız var, uygulamada yaşanan aksaklıklar üzerinde sürekli iletişim halinde olmaya ve karşılaşılan sorunları birlikte çözmeye gayret ediyoruz. İnşallah bu toplantının da tanık koruma ile ilgili iş ve işlemlerin daha etkili halde yerine getirilmesinde, adli birimlerle koordinasyonumuzu arttırmada, mevcut veya olası sorunların çözümünde çok faydalı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Süleyman Soylu, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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