Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, trafik eğitim parkını ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, trafik eğitim parkını ziyaret etti

26.02.2022 18:41

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de trafik eğitim parkını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de trafik eğitim parkını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Mardin'e bir dizi temaslarda bulunmaya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programlarının ardından çocuklara eğitim verilen trafik eğitim parkını ziyaret etti. Bakan Soylu, orada çocuklarla uygulamalı eğitime katıldı. Daha sonra sınıfları ziyaret eden Bakan Soylu, çocuklarla sohbet etti.

(Kübra Nur Atik - Murat Başal/İHA)

Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, trafik eğitim parkını ziyaret etti
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, trafik eğitim parkını ziyaret etti
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, trafik eğitim parkını ziyaret etti
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, trafik eğitim parkını ziyaret etti
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, trafik eğitim parkını ziyaret etti
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, trafik eğitim parkını ziyaret etti
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, trafik eğitim parkını ziyaret etti
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, trafik eğitim parkını ziyaret etti
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, trafik eğitim parkını ziyaret etti
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, trafik eğitim parkını ziyaret etti

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Süleyman Soylu, Mardin, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, trafik eğitim parkını ziyaret etti - Son Dakika


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