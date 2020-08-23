Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu: "Tüm arama kurtarma ekiplerimiz seferber edilmiş durumdadır. - Son Dakika
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu: "Tüm arama kurtarma ekiplerimiz seferber edilmiş durumdadır.
Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Soylu: "Tüm arama kurtarma ekiplerimiz seferber edilmiş durumdadır.
İçişleri Bakanı Soylu: "Tüm arama kurtarma ekiplerimiz seferber edilmiş durumdadır. AFAD ekiplerimiz çevre illerden şu anda intikal halindeler. Jandarma arama kurtarma timleri hem Ankara'dan hem de Rize'den intikal halindeler"
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23.08.2020 04:51:30. #1.12#
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