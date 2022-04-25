İçişleri Bakanı Soylu: "Türk jandarması tarihinin en güçlü zamanındadır" - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Soylu: "Türk jandarması tarihinin en güçlü zamanındadır"

25.04.2022 23:35
İçişleri Bakanı Soylu: "Türk jandarması tarihinin en güçlü zamanındadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk jandarması tarihinin en güçlü zamanındadır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk jandarması tarihinin en güçlü zamanındadır. Eğitimiyle, araç ve gereciyle, mühimmatıyla, profesyonelliğiyle, Atak helikopterleriyle, keşif uçaklarıyla, insansız hava araçlarıyla, silahsız insansız hava araçlarıyla, elde ettiğimiz mühimmatla, üst bölgelerimizle, teknolojik donanımlarımızla en güçlü noktadayız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Lojistik Komutanlığı'ndaki iftar programına katıldı. Burada askeri personelle birlikte iftarını açan Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti. Yemek duasının ve açılan iftarın ardından bir konuşma yapan Bakan Soylu, Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Bugün sabahın saat dört buçuğunda arkadaşlarımız haber verdiler. Şırnak'ta 'Besta Grubu' mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini söylediler. Vatandaşlarımızın bir dinlenme saati var ama bizim yok. Yaklaşık yarım asırdır terörle mücadele eden bir memleketteyiz. Allah'a hamdolsun biz çok güçlüyüz. Her geçen gün kapasitemizi artırıyoruz. Profesyonelliğimiz yüzde 35'lerden yüzde 87'ye kadar geldi" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIMIZIN HER TÜRLÜ İSTEĞİNE KARŞILIK VERDİNİZ"

Salonda bulunan jandarma personellerine seslenen Bakan Soylu, "Hırsızın, uğursuzun peşindesiniz. Teröristle mücadele ediyorsunuz ama var olan bir özelliğinizi milletimiz yeniden keşfetti. Hem salgında, hem selde hem de depremlerde kurtarıcı özelliğinizi ortaya koydunuz. Vatandaşımızın her türlü isteğine karşılık verdiniz. Bir taraftan teröriste şahin, diğer taraftan vatandaşımızın emrine hizmetkar oldunuz. Bunlar kolayca bir arada tutulabilecek durumlar değil. Bunu Türk jandarması yapar, bunu ancak sizler yaparsınız" şeklinde konuştu.

"EN GÜÇLÜ NOKTADAYIZ"

Jandarma teşkilatının her alanda en zirvede olduğuna değinen Bakan Soylu, "Bizim neslimiz terörle büyüdü. Bizim arzumuz, bizden sonraki nesiller terör görmesinlerdir. Allah'a hamdolsun onlar galip gelemediler, biz galip geliyoruz. Şunu açık yüreklikle ifade etmek istiyoruz; Türk jandarması tarihinin en güçlü zamanındadır. Eğitimiyle, araç ve gereciyle, mühimmatıyla, profesyonelliğiyle, Atak helikopterleriyle, keşif uçaklarıyla, insansız hava araçlarıyla, silahsız insansız hava araçlarıyla, elde ettiğimiz mühimmatla, üst bölgelerimizle, teknolojik donanımlarımızla en güçlü noktadayız" dedi.

"DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Atılan her adımın arkasında kararlı bir duruş olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyada attığımız her adım aslında bugün hem Türk Devleti'nin, hem kurumlarımızın, jandarmamızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, polisimizin, Sahil Güvenliğimizin, hatta korucularımızın daha hangi noktada nasıl, nereden nereye geldiklerinin ve geliştiklerinin en önemli ispatıdır. Daha yapacak çok işimiz var. Etrafımızdaki coğrafyaya huzur getireceğiz. Biz o coğrafyaya huzur getirmezsek o coğrafyayı istismar ederek, bize huzursuzluk olarak ihraç etmeye çalışan bir anlayış görürüz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, açıklamalarının ardından İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan şehit ve gazi aileleriyle telefonda konuştu.

(Ali Nargüner - Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İçişleri Bakanı Soylu: Türk jandarması tarihinin en güçlü zamanındadır
İçişleri Bakanı Soylu: Türk jandarması tarihinin en güçlü zamanındadır
İçişleri Bakanı Soylu: Türk jandarması tarihinin en güçlü zamanındadır
İçişleri Bakanı Soylu: Türk jandarması tarihinin en güçlü zamanındadır
İçişleri Bakanı Soylu: Türk jandarması tarihinin en güçlü zamanındadır

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı personeliyle iftar yaptı Açıklaması İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı personeliyle iftar yaptı Açıklaması AK Partili Ceylanpınar Belediyesi hakkında 'hizmet damgalı pasaport' soruşturması: İçişleri Bakanı Soylu onay verdi AK Partili Ceylanpınar Belediyesi hakkında 'hizmet damgalı pasaport' soruşturması: İçişleri Bakanı Soylu onay verdi

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Türk jandarması tarihinin en güçlü zamanındadır' - Son Dakika


Son Dakika
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
22:51 Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi!
22:48 Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucu Ekrem Açıkel, canlı yayında tepki gösterdi: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum
22:21 Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak!
22:11 Elon Musk 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın aldı!
22:01 Eski başkan Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ceza ödeyecek
22:01 Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar
21:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Osman Kavala kararına ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 23:53:18. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu: "Türk jandarması tarihinin en güçlü zamanındadır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement