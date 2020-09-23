Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: "Asıl FETÖ'cüler yurtdışında. - Son Dakika

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: "Asıl FETÖ'cüler yurtdışında.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Asıl FETÖ'cüler yurtdışında.

İçişleri Bakanı Soylu: "Asıl FETÖ'cüler yurtdışında. Aralarında hizipler, ayrışmalar ve küsmeler oluşmuş durumda. Eğer biz mengeneyi içeride iyice sıkarsak hareket alanları daralır. FETÖ büyük bir istihbarat terör örgütüdür. Biz kripto mesajları çözüyoruz."

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'deki Selefi örgütlere ilişkin "Bizim ortak bir söylemimiz var. Biz her söyleneni değerlendiririz. Bizim görevimiz bu bilgiyi analiz etmek. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları arasında bu meseleye mensup 5 bin kişiyi gözaltına aldık. İllerde operasyonlar yapıyoruz. Selefi örgütleri 1-1,5 yıldır takip ediyoruz. Kanıtı bulduğumuz andan itibaren operasyon yapıyoruz. Selefilerden 47 dosya düşünün. Devletin bu işlerle yapmış olduğu mücadelenin haritası. 28 dernek ve vakfa operasyon yaptık. Bu mücadeleye devam ediyoruz."

- İçişleri Bakanı Soylu, Selefi yapılanması ve DEAŞ'a ilişkin, "Bunların arasında bir yapı olduğu aşikar. İkincisi ABD'nin DEAŞ konusundaki tezi kendisine ait bir tezdir. Bu büyük bir oyunun parçası. Ayasofya ile DEAŞ'ın fikri olarak ne çatışması olabilir. Burada kimsenin endişesi olmasın. Milletimizi bu tür tehlikelerden korumak için her türlü çalışmayı yapıyoruz." dedi.

- İçişleri Bakanı Soylu: "Uyuşturucunun PKK ile de bağlantısı var. AB'deki uyuşturucu sisteminin çoğunu PKK yönetiyor. Doğu'dan gelen eroin, Afganistan ve İran üzerinden geliyor. Örneğin skunk batı mahreçlidir. Bonzai de batıdan gelir. Esas bu yıl bizim tehlike olarak gördüğümüz 3 şey vardı. Birincisi esrarın artacağını düşündük. Skunk'un artacağını düşündük. Türkiye'nin şuan en büyük tehlikesi metamfetamindir. Çok tehlikeli bir uyuşturucu. Çok bağımlılık yapan bir şey. En büyük mücadeleyi veriyoruz."

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: Asıl FETÖ'cüler yurtdışında.

Süleyman Soylu, Operasyon, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 23:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: 'Asıl FETÖ'cüler yurtdışında. - Son Dakika


Son Dakika

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