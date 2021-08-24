İçişleri Bakanı Soylu, turuncu kategoriden bir teröristin daha yakalandığını duyurdu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla turuncu kategoriden aranması bulunan bir teröristin daha yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla turuncu kategoriden aranması bulunan bir teröristin daha yakalandığını belirtti. Bakan Soylu, "Atalay Müdürüm; Birçok eyleme karışan, sana ve evlatlarımıza pusu kuran bir hain daha yakalandı. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Emniyetteki her daim gurur duyduğun kardeşlerin, Turuncu Kategorideki teröristi kıskıvrak yakaladılar. Şimdi hesap zamanı" dedi.

(Ali Nargüner/İHA)