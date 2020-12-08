Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "'Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için...
08.12.2020 00:59
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu: "'Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için atıyor.
İçişleri Bakanı Soylu: "'Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için atıyor...Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor." - ANKARA
Süleyman Soylu, 3. Sayfa, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: ''Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için... - Son Dakika
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