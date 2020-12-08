Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "'Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için...
08.12.2020 00:59
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu: "'Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için atıyor.
İçişleri Bakanı Soylu: "'Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için atıyor...Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor." - ANKARA
Süleyman Soylu, 3. Sayfa, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: ''Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için... - Son Dakika
Son Dakika İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu Adam kaçırma olayında 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi tutuklandı Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle güvenlik güçlerine hizmet verecek Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Eski Fenerbahçeli Ortega: Türkiye'de yaşadıklarımdan sonra futbolu bırakmayı düşündüm Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi İzmir depreminde 17 saat sonra enkazdan çıkarılan İnci Okan ilk adımlarını attı