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Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)

05.08.2021 22:52
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2), System.String[]

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'da devam eden yangınlardan etkilenerek hastaneye 552 kişinin başvuruda bulunduğunu, 22 kişinin tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'da devam eden yangınlardan etkilenerek hastaneye 552 kişinin başvuruda bulunduğunu, 22 kişinin tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, yaptığı açıklamada, tüm operasyon içinde, çalışma gruplarında 6 bin 563 personelin aktif olarak çalıştığını, 610 aracın da çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Elektriğin kısmen verilmediği mahallelerin bulunduğu aktaran Soylu, "Tam verilemeyen bir tek mahal var. Yaklaşık 10 kilometrelik bir hat var. Şu anda sıkıntılı olan ve tamiri gereken, 103 elektrik direğinde de hasar var. Elektrik idareleri tarafından yapılmaya çalışılmaktadır." dedi.

Muğla'da yangından etkilenenler hakkında bilgi veren Soylu, "552 kişi yangından etkilenerek hastanelere müracaat etmiştir. Şu anda 22 kişinin, kimisinin müşahedesi kimisinin ise yatarak tedavisi devam etmektedir. 300 sağlık personeli her gün sahadadır, bütün organizasyonun içerisindedir." diye konuştu.

"Herhangi bir radyoaktif sızıntı tespit edilememiştir"

İldeki devam eden yangınlar hakkında bilgi veren Soylu, "Bugün itibariyle 35 ayrı mahalle, 6 ilçede yangınla mücadele edilmektedir. Marmaris, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere, Menteşe ve Milas. Yine ifade etmem gereken Kemerköy Termik Santrali'nde meydana gelen olaydan hemen sonra ekiplerimiz hemen gerekli ölçümleri gerçekleştirmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu konuda açıklaması da mevcuttur. Ekiplerin yapmış olduğu tetkikte de herhangi bir problem ortaya çıkmamıştır. Herhangi bir radyoaktif sızıntı tespit edilememiştir." ifadelerini kullandı.

Tüm ekiplerin, kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin sahada çok üst düzey bir çalışma gerçekleştirdiğine değinin Soylu, zaman uzadıkça motivasyonun düşmediğini, yorgun olunmasına rağmen herkesin büyük bir mücadele verdiğini vurguladı.

Yangın esnasında şahit oldukları olayların çok etkileyici olduğunu aktaran Soylu, bu mücadelenin sonucunu yakın bir zamanda almak istediklerini belirtti.

Hem havadan hem de karadan büyük bir mücadele verildiğine işaret eden Soylu, "Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilebilir ölçüde bir sonuca ulaşabileceğimiz kanaatindeyiz. Bunun için mücadele ediyoruz, bunun için çalışıyoruz. En ufak bir eksik ve aksaklık yapmamak için gayret ediyoruz. İnşallah hep beraber sonucunu alacağız." diye konuştu.

"Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik"

Provokasyon yapmak isteyenlerin olduğunu aktaran Soylu, "Provokatif davrananlar var. Sahada bu konuda motivasyon düşürmeye çalışanlar var. Sahanın dışında motivasyon düşürmeye çalışanlar var ama buna aldırmadan yola devam edildiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz." dedi.

Soylu, sosyal medyadaki bazı paylaşımlarla ilgili de "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem gerçekleştirildi. Bu arada tespit edilen işlemler de ihbarlar. Bu konu da halen devam etmektedir." dedi.

Deprem, sel gibi afetlerde olay anından sonra yaraları sarmaya çalıştıklarını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Burada bir taraftan yaraları sarıyorsunuz diğer taraftan da afet devam ediyor. Burada farklı bir afet türüyle karşı karşıya kaldığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Onun için el birliği içerisinde, hep birlikte bu afeti aşacağımızı ve önümüzdeki günlerde bu afetin hem vatandaşlarımız açısından hem doğamız açısından hem belki de her biri yandığında içimizin acıdığı, ciğerimizin yandığı, bir parçamızın eksik olduğu, eksildiği, doğada kaybettiklerimiz adına da telafi edecek ve bu telafi sınavını da başarıyla geçebilecek, yarına ulaştırabileceğimiz bir dönemi ümit ediyoruz. Bu millet büyük sınavları başarıyla geçti. Bu bir imtihandır, bir sınavdır. Bunu da hep birlikte aşacağımızı sabırla, teenniyle, el birliğiyle ve karşı karşıya kaldığımız bu afetten sonra gelecek nesillere bırakabileceğimiz hem afet içinde gösterdiğimiz davranış hem afetten sonra göstereceğimiz davranışlarla ve ortaya koyacaklarımızla olabileceğini düşünüyoruz."

(Bitti)

Süleyman Soylu, Marmaris, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika


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