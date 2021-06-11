Bakan Soylu: Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırı yapan zanlı yakalandı - Son Dakika

İÇŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni ve zanlısının silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."