İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi kapsamında şehirlerdeki son durumu ve salgın tedbirlerini kapsamlı şekilde ele aldı.
Soylu, Bakanlık'ta video konferans aracılığıyla düzenlenen toplantıda 81 ilin valisiyle görüştü.
Şehirlerdeki son durumun ve salgın tedbirlerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve diğer ilgililer katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 20:39 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin valisiyle 'Kovid-19' tedbirlerini değerlendirdi - Son Dakika