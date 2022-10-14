Bartın haberi! Bartın Valisi Nurtaç Arslan: "Şuan -350 kotunda 44 kişi, -300 kotunda da 5 kişi var" - Son Dakika
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Bartın haberi! Bartın Valisi Nurtaç Arslan: "Şuan -350 kotunda 44 kişi, -300 kotunda da 5 kişi var"

14.10.2022 19:53
Bartın haberi! Bartın Valisi Nurtaç Arslan: "Şuan -350 kotunda 44 kişi, -300 kotunda da 5 kişi var"

Bartın 3. sayfa haberi: Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin "Şuan-300 kotunda 44 kişi,-350 kotunda da 5 kişi var. İşçilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin "Şuan-300 kotunda 44 kişi,-350 kotunda da 5 kişi var. İşçilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TTK Amasra Müessesesi İşletmesinde medyana gelen patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Vali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını belirtti. Kendilerine saat 18.15'te bilgi geldiğini ifade eden Arslan, "-300 kotunda, -250 kodunda 74 arama kurtarma ekibi arkadaşımız kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şuan -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. İşçilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şuan altıncı yaralımızı çıkarıyoruz. Bütün ekiplerimiz seferber oldu. TTK'nın uzman ekipleri, AFAD ekipleri seferber durumdalar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez yoldalar, 1.5 saat sonra burada olacaklar" diye konuştu. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Amasra, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın haberi! Bartın Valisi Nurtaç Arslan: 'Şuan -350 kotunda 44 kişi, -300 kotunda da 5 kişi var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın haberi! Bartın Valisi Nurtaç Arslan: "Şuan -350 kotunda 44 kişi, -300 kotunda da 5 kişi var" - Son Dakika
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