Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Türkiye'nin bambaşka bir noktaya doğru ilerlediğini, 21. yüzyılın tüm fırsatlarını kullanıp yönettiğini belirterek, "Türkiye, 10 yıl önce hayal edemediğimiz bir noktaya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Türkiye'nin bambaşka bir noktaya doğru ilerlediğini, 21. yüzyılın tüm fırsatlarını kullanıp yönettiğini belirterek, "Türkiye, 10 yıl önce hayal edemediğimiz bir noktaya geldi." ifadesini kullandı.

Soylu, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen "TEKNOFEST 2020" alanını ziyaret etti.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililerin eşlik ettiği Soylu, festival alanını göstererek "Burası Türkiye'nin gelecek yüzü." dedi.

"Türkiye bambaşka bir noktaya doğru ilerliyor"

Türkiye'nin odaklanması gereken, dünyadaki gelişmiş ülkelerle rekabet etmesi gereken alanın teknoloji olduğunu ifade eden Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burası rekabetçi bir alan sunan yer. Şunun altını çizmek gerekir, Türkiye'nin öz güveni ve Türkiye'nin yarını, gelecek planı. TEKNOFEST'i düzenleyen, Selçuk Bayraktar ve vakfına, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye bambaşka bir noktaya doğru ilerliyor, 21. yüzyılın tüm fırsatlarını yönetiyor ve kullanıyor. Türkiye, 10 yıl önce hayal edemediğimiz bir noktaya geldi. Hiçbirimiz Türkiye'nin kendi otomobilini yapabileceğini hayal etmiyordu. Hiçbirimiz insansız hava araçlarıyla bu noktalara geleceğimizi hayal etmiyordu. Bugün bu noktalara geldi. Bir taraftan denizin altındaki tüp geçitleri hayal etmiyordu, bu noktalara geldik. ATAK helikopterlerini, savunma sanayisinde yüzde 70'lik milli ve yerlilik oranını yakalayabileceğimizi kimse hayal etmiyordu, bu noktalara geldik. Şimdi bize TEKNOFEST'in verdiği umut da heyecan da şu, biz 10 yıl sonra tüm bu gençler ve tüm Türkiye ile öyle bir noktaya geleceğiz ki bugün o noktayı hayal edemediğimizi göreceğiz. 10 yıl sonra 'aman Allah'ım Türkiye bu noktaya nasıl geldi' diye aynen bundan 10 yıl önceki olduğu söyleyeceğiz."

TEKNOFEST'in gençlerin, üniversitelerin bilimi ve teknolojiyi Türkiye'nin 21. yüzyılda kazandığı deneyimleri harmanladığı noktada olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Ben gördükçe heyecanlanıyorum. TEKNOFEST ile bugün genç olmak varmış. Hakikaten bu imkanları sağlayanlara, bunları ortaya koyanlara ve bu büyük organizasyonun her basamağına şükranlarımızı sunuyoruz. 10 yıl sonra burası da Türkiye'ye çok önemli katkılar sağlayacak ve çok önemli hikayeler olacak. 10 yıl sonra bu hikayeleri de duymayı istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Soylu, daha sonra beraberindekilerle beraber stantları gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti

Selçuk Bayraktar, Süleyman Soylu, Gaziantep, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 13:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti - Son Dakika

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