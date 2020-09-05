Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Ülkemizde afete müdahale ve afet... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Ülkemizde afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışması her geçen gün gelişmektedir. Devlet paniklememektedir. Afetlerle mücadelemiz, ülkemiz açısından gurur verici bir noktaya gelmiştir." - ANKARA