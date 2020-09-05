Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik... - Son Dakika

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik...

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 2020 yılı Ağustos ayında bin 393 operasyonda 2 bin 82 kişi gözaltına alınmış, 514 bin 70 paket kaçak sigara ve 404 bin 712 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı:

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 2020 yılı Ağustos ayında bin 393 operasyonda 2 bin 82 kişi gözaltına alınmış, 514 bin 70 paket kaçak sigara ve 404 bin 712 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir." - ANKARA

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 10:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: 'Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Erdoğan, hastane açılışında istediğini yapamayan kameramanlara takıldı: Dersini iyi çalışmamışlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışında kurallara uymayanlara sitem etti Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Yanan mum ile temas eden dezenfektan kutusu patladı, talihsiz kadın alevler içinde kaldı Koronavirüse yakalanan aşçının yaptığı yemeğin, 300 işçiye yedirildiği öne sürüldü Dini nikahlı eşi, 18 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Eşiyle kavgasını ayıran işçilerin çalıştığı fabrikayı, akrabalarıyla bastı
Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında         
13:44
Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı         
13:27
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim         
12:57
"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi         
12:27
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Fenerbahçe, Anadolu kulüplerinin formalarını Fenerium'da satacak Fenerbahçe, Anadolu kulüplerinin formalarını Fenerium'da satacak         
11:48
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşı, yılbaşı sonrası korona aşımızın piyasada olma ihtimali yüksek Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşı, yılbaşı sonrası korona aşımızın piyasada olma ihtimali yüksek         
11:31
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
Kontağı kapalı ve çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor Kontağı kapalı ve çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor         
11:13
Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi, İskoçya'ya attığı golle takımına beraberliği getirdi Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi, İskoçya'ya attığı golle takımına beraberliği getirdi         
10:39
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü         
10:04
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında         
09:28
Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi         
09:04
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz         
08:19
Çanakkale'de hayvancılık yapan çift, koyun sütünden aylık 15 bin TL kazanıyor Çanakkale'de hayvancılık yapan çift, koyun sütünden aylık 15 bin TL kazanıyor         
07:55
Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
07:27
Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar         
23:31
Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi         
23:10
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
Fındık işçilerinin dövüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Valilik'ten konuyla ilgili açıklama geldi Fındık işçilerinin dövüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Valilik'ten konuyla ilgili açıklama geldi         
21:45
Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi         
20:10
5 kuruşsuz 4 ülke, 95 şehir gezen genç kızın hedefinde dünya turu var 5 kuruşsuz 4 ülke, 95 şehir gezen genç kızın hedefinde dünya turu var         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 17:21:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei