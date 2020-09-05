Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik...
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 2020 yılı Ağustos ayında bin 393 operasyonda 2 bin 82 kişi gözaltına alınmış, 514 bin 70 paket kaçak sigara ve 404 bin 712 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.
İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 2020 yılı Ağustos ayında bin 393 operasyonda 2 bin 82 kişi gözaltına alınmış, 514 bin 70 paket kaçak sigara ve 404 bin 712 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir." - ANKARA
Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 10:58 - Kaynak: İHA
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