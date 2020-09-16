Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı: 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 1 teröristin ikna çalışmaları neticesinde Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Böylece 1 Ocak'tan itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 154'e çıktı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 154'e yükseldi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 19:23 - Kaynak: DHA
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