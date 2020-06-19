Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: 76 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında bugün itibariyle 28 ildeki 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzısıhha kurullarınca, yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmaya devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün saat 13.00 itibariyle 28 ilimizdeki, 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 48 bin 170'dir. Öte yandan 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır. Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; 19 Haziran 2020 tarihi itibariyle 66 ilimizde, 5 ilçe (3 ilçe, 2 ilçe merkezi), 17 belde, 259 köy, 257 mahalle, 40 mezra olmak üzere toplam 578 yerleşim yerinde, 508 bin 678 kişi karantina altına alınmıştır" denildi.