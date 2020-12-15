Mardin'de PKK terör örgütü üyesinin evinde havan topu bulundu - Son Dakika

Mardin'de PKK terör örgütü üyesinin evinde havan topu bulundu
15.12.2020 09:52
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensubu Suriyeli bir şahsın evinde yapılan aramada 1 adet havan topu ve 40 adet 60'lık havan mühimmatı ele geçirildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensubu Suriyeli bir şahsın evinde yapılan aramada 1 adet havan topu ve 40 adet 60'lık havan mühimmatı ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon hakkında yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü mensubu Suriye uyruklu bir şahsın, örgüte silah/mühimmat sağladığı tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Şahıs, Mardin/ Artuklu'daki ikametinde gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada; 1 adet havan topu ve dürbünü, 4 adet 60'lık havan mühimmatı ele geçirildi"
(Utku Şimşek/İHA)
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