Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı... - Son Dakika

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı...
26.06.2021 17:26
Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü...
İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak- Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA
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